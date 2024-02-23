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Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе

Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста протеста в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф» со ссылкой на соцсети.

Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе
© Andriy Perun / Reuters

Как отметил один из пользователей TikTok Александр Климов, украинцы везут грузовики и тракторы к контрольно-пропускному пункту «Долгобичув — Угринов». По его словам, технику вывезли из зоны боевых действий. «Вся эта техника сгорела на тех землях, где сгорело украинское зерно», — заявил Климов.

Он также обратил внимание на стоимость данной техники и возмутился жалобами на польских фермеров, которые жалуются, что «им плохо» якобы «из-за украинцев».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал протесты польских фермеров на границе со страной. Он высказал мнение, что польские фермеры устроили забастовку, чтобы унизить жителей Украины.

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В ноябре 2023 года польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной. Позже к ним присоединились фермеры, обвинив Украину в нечестной конкуренции.

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