Армения заморозила участие в ОДКБ

Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), так как договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24, передает РИА Новости.

Он указал, что факт несоблюдения договора стал особенно заметен в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным, Армения не собирается игнорировать это, а потому приняла решение.

«Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян.

Агентство напоминает, что Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Еще в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян указал, что республика больше ничего не ждет от организации Договора о коллективной безопасности, ведь никакой адекватной реакции в сентябре 2022 года в момент «широкомасштабного нападения» так и не последовало.