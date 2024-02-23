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США связывались с Россией по вопросу оружия космосе

Россия получила предупреждение от США о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Ранее информация о подобных планах распространилась в СМИ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, передает РИА Новости.

США связывались с Россией по вопросу оружия космосе
© РИА Новости

Ранее Белый дом подтвердил, что обсуждаемая в Конгрессе США угроза национальной безопасности связана с подозрениями в сторону РФ, а именно — предполагаемых планах Москвы разработать противоспутниковое оружие. Лидер США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с РФ, уведомил представитель Белого дома Джон Кирби.

Ряд источников сообщил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и Юрий Ушаков, советник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики уже участвовали в одном из каналов связей, однако официального подтверждения нет.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе обратился к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки (СВР) России, напоминает издание.

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В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с РФ для обсуждения противоспутникового потенциала, однако не предоставил конкретных данных о каналах взаимодействия с Москвой.

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