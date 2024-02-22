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Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине "дальнобойное оружие"

Германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Как передает корреспондент ТАСС, за это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против - 284, еще 2 парламентария воздержались.

Бундестаг поддержал резолюцию о поставке Украине "дальнобойного оружия"
© globallookpress.com

В документе говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

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