Президент Республики Сербской рассказал о влиянии СВО на страну

«Как я уже сказал, Запад находится в коллективной истерике против России. Они требуют, чтобы все в регионе присоединились к санкциям. Республика Сербская, как и Сербия, этого не сделали. <...> С другой стороны, нарушена коммуникация, в первую очередь торговая и экономическая, с Российской Федерацией, что ухудшает уже хорошо налаженные экономические взаимоотношения. С третьей стороны, сам Запад испытывает экономические проблемы», — заявил Додик.