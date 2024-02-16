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Президент Республики Сербской Додик исключил вступление страны в НАТО

Республика Сербская не может согласиться на вступление в Североатлантический альянс, это лишит ее человечности, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций».

Президент Республики Сербской Додик исключил вступление страны в НАТО
© РИА Новости

Додик подчеркнул абсурдность ситуации, когда в НАТО ожидают, что Республика Сербская вступит в альянс по своей воле, но этого не случится, поскольку это свело бы республику «к простым подданным», передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что будущее Республики Сербской, которая была образована в составе Боснии и Герцеговины в 1992 году в качестве самопровозглашенной республики, должны определять проживающие на ее территории люди.

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