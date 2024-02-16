Президент Республики Сербской Додик исключил вступление страны в НАТО

Республика Сербская не может согласиться на вступление в Североатлантический альянс, это лишит ее человечности, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций».

Додик подчеркнул абсурдность ситуации, когда в НАТО ожидают, что Республика Сербская вступит в альянс по своей воле, но этого не случится, поскольку это свело бы республику «к простым подданным», передает ТАСС.