Офис Зеленского пообещал «нечто особенное» 25 февраля

Киев пообещал «нечто особенное» 25 февраля
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что администрация украинского президента готовит «особенную» конференцию на 25 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Никифорова, в назначенную дату состоится конференция с участием верхушки украинской власти. Он также добавил, что во время мероприятия будут подняты вопросы дальнейшего развития Украины, поддержки бизнеса и развития современных технологий. Кроме того, после конференции состоится пресс-конференция Владимира Зеленского.
«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский», — заявил Никифоров.
Ранее Зеленский предложил премьеру Польши встретиться на границе.