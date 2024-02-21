Зеленский предложил премьеру Польши встретиться на границе
Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску встретиться на польско-украинской границе до 24 февраля, чтобы обсудить ситуацию с протестующими польскими фермерами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам Зеленского, он готов приехать на эту встречу вместе со всем кабинетом министров Украины.
«И я хочу обратиться сейчас в Еврокомиссию: нужно сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии», — написал он в своих социальных сетях.
Напомним, что недовольные польские фермеры протестуют против большого потока дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Ранее фермеры объявили, что собираются заблокировать границу с Украиной, включая не только пограничные пункты, но и все прочие способы добраться до перевалочных станций и портов.