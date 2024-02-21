Зеленский предложил премьеру Польши встретиться на границе

«И я хочу обратиться сейчас в Еврокомиссию: нужно сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии», — написал он в своих социальных сетях.