Премьер Норвегии заявил, что Россия не заинтересована в войне с НАТО
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Россия не планирует напасть на одну из стран НАТО, так как это не в ее интересах. Об этом сообщает телеканал France 24.
Стёре также добавил, что Норвегия пока не собирается закрывать границу с Россией. Однако премьер-министр добавил, что Осло будет внимательно наблюдать за ситуацией.
«Я говорю норвежцам, что я не считаю, что им стоит опасаться войны завтра… Не думаю, что это входит в планы России», — заявил он.
Ранее Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Россия может начать войну с НАТО в течение следующих 5 лет.
Рамблер: главные новости