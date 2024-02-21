Премьер Норвегии заявил, что Россия не заинтересована в войне с НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Россия не планирует напасть на одну из стран НАТО, так как это не в ее интересах. Об этом сообщает телеканал France 24.

Стёре также добавил, что Норвегия пока не собирается закрывать границу с Россией. Однако премьер-министр добавил, что Осло будет внимательно наблюдать за ситуацией.

«Я говорю норвежцам, что я не считаю, что им стоит опасаться войны завтра… Не думаю, что это входит в планы России», — заявил он.