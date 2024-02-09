В Дании спрогнозировали войну РФ и НАТО в течение 5 лет

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Россия может начать войну с НАТО в течение следующих 5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По этой причине Поульсен призвал власти Дании повысить военные бюджеты. По его словам, «новые данные разведки» показали, что Россия может «попытаться проверить пятую статью устава НАТО», которая обязывает альянс помогать любому атакованном члену объединения.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия не проверит пятую статью и солидарность НАТО», — заявил он.