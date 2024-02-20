Сноуден: Лондон не имеет права выдавать Ассанжа США

«Возмутительная часть многолетнего “суда” Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его “преступления” (журналистики) является государство, а не человек – определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает», — написал он.