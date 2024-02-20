Сноуден: Лондон не имеет права выдавать Ассанжа США
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, ставший известным после разглашения секретной информации Агентства национальной безопасности в 2013 году, заявил, что Великобритания не имеет права выдавать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Сноудена, соглашение об экстрадиции между странами запрещает передачу политических заключенных.
«Возмутительная часть многолетнего “суда” Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его “преступления” (журналистики) является государство, а не человек – определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает», — написал он.
Напомним, что 52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж обвиняется в раскрытии конфиденциальной информации, которое стало крупнейшей подобной утечкой в истории США. В данный момент Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш, но последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции обвиняемого. В США Ассанжу грозит срок до 175 лет лишения свободы.
Ранее российский художник-концептуалист пообещал уничтожить 16 мировых художественных шедевров, если основатель Ассанж умрет в тюрьме.