Российский художник пообещал уничтожить 16 шедевров в случае смерти Ассанжа

Проживающий во Франции российский художник-концептуалист Андрей Молодкин заявил, что уничтожит 16 мировых художественных шедевров за авторством Пикассо, Рембрандта и Уорхола, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж умрет в тюрьме. Об этом сообщает Sky News.

Молодкин заявляет, что его акция уже началась — по словам художника, в его сейфе хранится 16 произведений искусства на сумму в 45 миллионов долларов. Кроме того, в сейфе также расположен механизм, который запустит в сейфе химическую реакцию по истечению определенного времени. Эта реакция, как утверждает Молодкин, уничтожит все картины внутри.

Художник добавил, что в сейфе хранятся картины Пикассо, Рембрандта, Уорхола, Джаспера Джонса, Янниса Кунеллиса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры, Джейка Чепмена, а также его собственные произведения. Отмечается, что картина Пикассо была передана Молодкину художественной галерей в Милане — при этом владелец был в курсе запланированной акции.

«В наши катастрофичные времена, когда столько войн в мире, уничтожать произведения искусства — это большее табу, чем уничтожать жизнь какого-то человека. <...> С тех пор, как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме <...> свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться», — заявил Молодкин.

52-летний австралийский журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш, но последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа. При этом в США Ассанжу грозит срок до 175 лет лишения свободы.