В Финляндии захотели упростить аннулирование ВНЖ
МИД Финляндии представил законопроект, предусматривающий сокращение срока действия ВНЖ для беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Согласно тексту законопроекта, срок действия первого выданного ВНЖ для беженцев уменьшится с пяти до трех лет. Кроме того, инициатива предлагает упростить процесс аннулирования уже выданных ВНЖ.
«Согласно предложению, первый вид на жительство, выдаваемый на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо нынешних четырех лет. Статус беженца также может быть отменен, если иностранец может считаться опасным для национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление и, следовательно, представляет опасность для общества», — сообщили в МИД Финляндии.
Ранее МИД Финляндии объявил о вызове российского посла.