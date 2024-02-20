В Финляндии захотели упростить аннулирование ВНЖ

«Согласно предложению, первый вид на жительство, выдаваемый на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо нынешних четырех лет. Статус беженца также может быть отменен, если иностранец может считаться опасным для национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление и, следовательно, представляет опасность для общества», — сообщили в МИД Финляндии.