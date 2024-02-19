МИД Финляндии объявил о вызове российского посла

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом говорится в заявлении ведомства в X. Lenta.ru