Швейцария получила свыше 200 сообщений о возможном обходе санкций

Пресс-секретарь госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что SECO получил около 230 сообщений о возможных случаях обхода санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, по этим сообщениям было возбуждено уже 47 административных дел, при этом 29 из них уже завершены.

«В общей сложности в SECO поступило около 230 сообщений о подозрительных случаях, связанных с постановлением об эмбарго по Украине от 4 марта 2022 года и постановлением об эмбарго по Беларуси от 16 марта 2022 года», — рассказал он.