Венгрия отказалась от вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС

«О потенциальном 13-м пакете санкций могу сказать, что удалось в ходе подготовки убрать все те части, которые вредили бы венгерским интересам. Поэтому в этой ситуации нет смысла накладывать вето. В то же время я думаю, что ЕС принимает плохое решение, и не только в связи с 13-м пакетом, но и 12 раз до этого», — заявил Сийярто.