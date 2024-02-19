Венгрия отказалась от вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия не станет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, во время подготовки нового пакета санкций странам Евросоюза получилось убрать те пункты, которые нарушали интересы Венгрии.
«О потенциальном 13-м пакете санкций могу сказать, что удалось в ходе подготовки убрать все те части, которые вредили бы венгерским интересам. Поэтому в этой ситуации нет смысла накладывать вето. В то же время я думаю, что ЕС принимает плохое решение, и не только в связи с 13-м пакетом, но и 12 раз до этого», — заявил Сийярто.
Помимо этого министр добавил, что на данный момент санкции больше навредили странам Европы, чем экономике России.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе предложат введение новых санкций в против России.