Боррель: Евросоюз предложит новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза предложат введение новых санкций в отношении России. Его слова приводит Reuters.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенеской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. 17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.