Сотни фермеров направились в Прагу для участия в протестах

В прошедших 20 февраля в Словакии акциях протеста приняли участие свыше 300 фермеров. Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR. Акции протеста состоялись в нескольких городах Словакии.

Местные фермеры недовольны сельскохозяйственной политикой Европейского союза , которая вызывает финансовые потери и провоцирует бюрократизацию. В протестах участвовали в общей сложности более 300 человек.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма. До этого глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе.