Польские фермеры заблокировали на границе фуры с военной техникой для ВСУ

Перевозящие военную технику и боеприпасы для украинской армии грузовики уже три дня не могут пересечь с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

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Издание ссылается на одного из волонтеров, утверждающего, что его фуры с военной техникой три дня стоят на польской границе. В качестве доказательства волонтер разместил на своей странице в социальной сети X фотографии грузовиков, с помощью которых снаряды должны были поступить украинским артиллеристам прямо на боевые позиции.