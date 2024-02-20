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Польские фермеры заблокировали на границе фуры с военной техникой для ВСУ

Перевозящие военную технику и боеприпасы для украинской армии грузовики уже три дня не могут пересечь с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Польские фермеры заблокировали на границе фуры с военной техникой для ВСУ
© Yan Dobronosov/Reuters

Издание ссылается на одного из волонтеров, утверждающего, что его фуры с военной техникой три дня стоят на польской границе. В качестве доказательства волонтер разместил на своей странице в социальной сети X фотографии грузовиков, с помощью которых снаряды должны были поступить украинским артиллеристам прямо на боевые позиции.

Ранее сообщалось, что польские фермеры 20 февраля хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов заявили, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. До этого Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют.

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