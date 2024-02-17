Приговор суда угрожает планам Трампа вернуться в Белый дом

Дональд Трамп и его компания по недвижимости потерпели крупное поражение в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Судья запретил бывшему президенту вести какой-либо бизнес в штате в течение трех лет и назначил штраф в размере 355 миллионов долларов.

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Как пишет Bloomberg, приговор, вынесенный судьей Артуром Энгороном, угрожает империи Трампа и его кампании за возвращение в Белый дом. Двое старших сыновей республиканца - Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп - также были признаны виновными. Им запретили занимать должности руководителей компании в течение двух лет.

Вынесенный приговор - большая победа генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая подала иск в 2022 году. В ходе судебного разбирательства, которое длилось более трех месяцев, она заявила, что Трамп более десяти лет завышал стоимость активов в своих финансовых документах, чтобы обмануть Deutsche Bank AG. и других кредиторов.

Главной целью всех этих манипуляций были более выгодные условия по кредитам на сотни миллионов долларов.

"Полное отсутствие раскаяния граничит с патологией. Их обвиняют в завышении стоимости активов с целью заработать больше денег. Документы доказывают это снова и снова", - отметил судья Энгорон.

"Они не грабили банк под дулом пистолета. Трамп - это не Бернард Мэдофф. Однако подсудимые неспособны признать свою ошибку", - добавил он.

Трамп обязательно подаст апелляцию, что потенциально может затянуть окончательное решение дела. Даже если он подаст апелляцию, ему придется возместить значительную часть ущерба.

Судья также признал виновными бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга и бывшего контролера компании Джеффри Макконни.