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Трампа признали виновным по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNN.

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве
© globallookpress.com

Согласно решению суда, на протяжении следующих трех лет Трамп не сможет работать сотрудником или управляющим любой корпорации на территории Нью-Йорка. Кроме того, бывший президент США должен будет выплатить штраф в размере около 355 миллионов долларов.

«Чтобы занять больше и по более низким ставкам, ответчики предоставили бухгалтерам явно ложные финансовые данные, что привело к фальсификации финансовой отчетности», — сказано в решении суда.

Напомним, что Трампа, а также его сыновей Эрика и Дональда обвинили в мошенничестве при оформлении документов — согласно версии стороны обвинения, ответчики значительно завысили цену своих активов в недвижимости, чтобы получить лучшие условия у банков и страховщиков.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что заставит другие страны «уважать и бояться» США, если победит на президентских выборах.

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