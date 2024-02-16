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Трамп заявил, что в случае победы на выборах заставит «уважать и бояться» США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания на второй срок он заставит другие страны «уважать и бояться» США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.

Трамп пообещал, что при нем США будут уважать и бояться
© globallookpress.com

По мнению бывшего американского лидера, за президентский срок Джо Байдена мировая общественность перестала уважать США. Главной причиной этого Трамп видит «некомпетентность» Байдена.

«Всего за три с половиной года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой, разрушениями и смертью. Америку больше не уважают, потому что у нас некомпетентный президент. Он слаб и не понимает, что думают в мире. Лишь я смогу привнести в мир, процветание и стабильность, как я уже сделал это в свой первый срок. Америку снова будут уважать и бояться (в случае необходимости)», — написал Трамп.

Ранее в Германии раскритиковали заявления Трампа о НАТО.

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