Трамп пообещал, что при нем США будут уважать и бояться

«Всего за три с половиной года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой, разрушениями и смертью. Америку больше не уважают, потому что у нас некомпетентный президент. Он слаб и не понимает, что думают в мире. Лишь я смогу привнести в мир, процветание и стабильность, как я уже сделал это в свой первый срок. Америку снова будут уважать и бояться (в случае необходимости)», — написал Трамп.