Трамп пообещал, что при нем США будут уважать и бояться

Трамп заявил, что в случае победы на выборах заставит «уважать и бояться» США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания на второй срок он заставит другие страны «уважать и бояться» США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальную сеть Трампа Truth Social.
По мнению бывшего американского лидера, за президентский срок Джо Байдена мировая общественность перестала уважать США. Главной причиной этого Трамп видит «некомпетентность» Байдена.
«Всего за три с половиной года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой, разрушениями и смертью. Америку больше не уважают, потому что у нас некомпетентный президент. Он слаб и не понимает, что думают в мире. Лишь я смогу привнести в мир, процветание и стабильность, как я уже сделал это в свой первый срок. Америку снова будут уважать и бояться (в случае необходимости)», — написал Трамп.
Ранее в Германии раскритиковали заявления Трампа о НАТО.