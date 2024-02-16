Жители городка в Огайо захотели перекрыть въезд Байдену

Владелец транспортной компании в американской деревне Ист-Палестайн в штате Огайо Гарри Аллисон заявил, что жители населенного пункта предложили ему перекрыть въезд для президента США Джо Байдена с помощью грузовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию ABC.

По словам Аллисона, такое предложение поступило к нему перед визитом Байдена в связи с крушением поезда с химикатами, которое произошло год назад. По его словам, земляки не хотели впускать президента из-за того, что Байден долгое время отказывался приезжать в город — жители Ист-Палестайна решили, что политики поменял свое решение только из-за приближающихся выборов.