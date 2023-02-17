В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту

Экологическая катастрофа в Огайо: что за химикаты перевозил разбившийся поезд

В американском штате Огайо произошла экологическая катастрофа: с железнодорожных рельс сошел грузовой поезд, перевозивший токсичные химикаты. Службы спасения эвакуировали более 2 000 жителей города Восточная Палестина, недалеко от которого произошел инцидент. Оставшиеся горожане сообщают о гибели домашних животных, скота и некоторых диких хищников.

Экологическая катастрофа в Огайо: что за химикаты перевозил разбившийся поезд
© Globallookpress

Причина этого — одна из пострадавших цистерн была наполнена химическим веществом под названием винилхлорид. Химикат находился под угрозой взрыва, что вынудило спасателей провести контролируемый пожар, который высвободил густые облака ядовитого черного дыма — фосгена. Во времена Первой мировой войны он использовался в качестве примитивного химического оружия, вызывавшего раздражение глаз, сухость в горле и рвоту. Сам винилхлорид применяется для производства пластиковых труб, проводов и упаковок, однако он также обладает канцерогенным эффектом. Специалисты связывают винилхлорид с повышенным риском ангиосаркомы печени — редкой формы рака. Хлороводород, выделяющийся при горении винилхлорида, способен вызвать раздражение кожи, носа, глаз и горла.

Legion Media

Агентство по охране окружающей среды США также опубликовало полный список токсичных веществ, который перевозил сошедший с рельс состав. Среди них числится бутилакрилат, этилгексилакрилат и бутилгликоль. Субстанции используются для производства эпоксидных смол, клейких материалов, герметиков, лаков и красок. При контакте с человеческим организмом они могут вызвать раздражение кожи и глаз, головные боли, тошноту и рвоту. Этилгексилакрилат дополнительно связывают с гибелью водных животных.

Инцидент не угрожает жизни горожан напрямую, однако ставит под вопрос безопасность природы. Регуляторы Огайо по охране окружающей среды уже нашли бутилакрилат в водоканалах неподалеку от места происшествия, откуда химикаты попали в реку Огайо. Тем не менее, чиновники заявляют, что бассейн и система снабжения питьевой водой вне угрозы загрязнения благодаря тому, что река способна фильтровать себя естественным образом.

Legion Media

Примечательно, что это не первый подобный случай в 2023 году. 27 января в северной части штата Луизиана произошло крушение еще одного поезда, перевозившего 10 000 галлонов «кислотных продуктов» — власти объявили эвакуацию в радиусе километра от разбитой цистерны. Совсем недавно в штате Аризона автомобильная авария привела к утечке азотной кислоты, из-за чего спасатели надолго перекрыли автомагистраль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий