Экологическая катастрофа в Огайо: что за химикаты перевозил разбившийся поезд

В американском штате Огайо произошла экологическая катастрофа: с железнодорожных рельс сошел грузовой поезд, перевозивший токсичные химикаты. Службы спасения эвакуировали более 2 000 жителей города Восточная Палестина, недалеко от которого произошел инцидент. Оставшиеся горожане сообщают о гибели домашних животных, скота и некоторых диких хищников.

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Причина этого — одна из пострадавших цистерн была наполнена химическим веществом под названием винилхлорид. Химикат находился под угрозой взрыва, что вынудило спасателей провести контролируемый пожар, который высвободил густые облака ядовитого черного дыма — фосгена. Во времена Первой мировой войны он использовался в качестве примитивного химического оружия, вызывавшего раздражение глаз, сухость в горле и рвоту. Сам винилхлорид применяется для производства пластиковых труб, проводов и упаковок, однако он также обладает канцерогенным эффектом. Специалисты связывают винилхлорид с повышенным риском ангиосаркомы печени — редкой формы рака. Хлороводород, выделяющийся при горении винилхлорида, способен вызвать раздражение кожи, носа, глаз и горла.

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Агентство по охране окружающей среды США также опубликовало полный список токсичных веществ, который перевозил сошедший с рельс состав. Среди них числится бутилакрилат, этилгексилакрилат и бутилгликоль. Субстанции используются для производства эпоксидных смол, клейких материалов, герметиков, лаков и красок. При контакте с человеческим организмом они могут вызвать раздражение кожи и глаз, головные боли, тошноту и рвоту. Этилгексилакрилат дополнительно связывают с гибелью водных животных.

Инцидент не угрожает жизни горожан напрямую, однако ставит под вопрос безопасность природы. Регуляторы Огайо по охране окружающей среды уже нашли бутилакрилат в водоканалах неподалеку от места происшествия, откуда химикаты попали в реку Огайо. Тем не менее, чиновники заявляют, что бассейн и система снабжения питьевой водой вне угрозы загрязнения благодаря тому, что река способна фильтровать себя естественным образом.

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