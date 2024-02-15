«Конституционный суд признал <...> актуальную норму Иммиграционного закона, обязывающую граждан России, которые ранее были (не) гражданами Латвии, в определенные законом сроки сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС. В случае, если такие граждане РФ не выполнят требования закона, им грозит выдворение из Латвии», — сообщает источник.