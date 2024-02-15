Суд в Латвии признал законным выселение россиян, не сдавших экзамен по языку
Конституционный суд в Латвии признал законной депортацию граждан России, которые не сдали экзамен на знание государственного языка. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Согласно постановлению суда, россияне в Латвии обязаны сдать экзамен на знание латышского языка в установленные законом сроки. В противном случае, они могут быть депортированы из страны.
«Конституционный суд признал <...> актуальную норму Иммиграционного закона, обязывающую граждан России, которые ранее были (не) гражданами Латвии, в определенные законом сроки сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС. В случае, если такие граждане РФ не выполнят требования закона, им грозит выдворение из Латвии», — сообщает источник.
Ранее о выдворении россиян из Латвии высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва «не забудет и не простит» этого властям Латвии.