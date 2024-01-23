Захарова заявила, что Россия «не простит и не забудет» Латвии планов по выдворению россиян

Латвийскому руководству следует знать, что российская сторона «не простит и не забудет» выдворения россиян из этой прибалтийской страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Каждый «соучастник этого злодеяния» в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия «не простит и не забудет» этих действий, сказала Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, подобные планы – «откровенно преступное» отношение к людям, сравнимое со зверствами фашистов.

Дипломат подчеркнула, что все российские сограждане, ставшие жертвами издевательств со стороны латвийских властей, получат необходимую помощь, им создадут условия для нормальной жизни в России.