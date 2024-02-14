Советник Байдена заявил, что американцы не в безопасности

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что на сегодняшний день американцы не в безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Салливан ответил на вопрос о том, защищены ли американцы от угроз национальной безопасности США. По его мнению, сегодня нельзя однозначно дать положительный ответ на этот вопрос.

«Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств», — заявил он.

При этом Салливан добавил, что президент США Джо Байден справится с любыми угрозами.

«Я уверен, что президент Байден в своих решениях обеспечит безопасность американцев. И я скажу с этой трибуны с уверенностью, что мы убеждены, что мы обеспечим нацбезопасность США», — подытожил он.