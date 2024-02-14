СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

Угроза нацбезопасности, о которой заявил глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, связана с Россией. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванные источники.

Ранее Тернер заявил, что оповестил Конгресс о «серьезной угрозе нацбезопасности». Других деталей он не привел. При этом он призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы «Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования».

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет брифинг для лидеров Конгресса по этому вопросу. На нем он намерен «определить, как действовать дальше».