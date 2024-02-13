«За ним стоит действующая администрация, может быть, — сам Байден. По все видимости, этот пакет пройдет Сенат США, а вот что касается Палаты представителей, то Майк Джонсон [спикер нижней палаты законодательного органа] уже заявил, что даже не поставит соответствующий вопрос на голосование. Но если этот пакет все-таки удастся протолкнуть через Конгресс, то Байден, может быть, удержится на еще какое-то время. Если же этот пакет не пройдет Конгресс США, то это станет окончательным сигналом, говорящим о том, что Байден – уже недееспособный президент, с которым надо что-то делать», — заключил американист.