Американист оценил влияние состояния здоровья Байдена на его политические перспективы
Политолог-американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал ведущуюся в США дискуссию о возрасте и состоянии здоровья действующего президента страны Джо Байдена, а также рассказал о возможных сценариях отставки главы США.
Ранее 345-страничный доклад специального прокурора Роберта Хура о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов, в котором упоминаются проблемы с памятью у американского лидера, вызвал ярость в Белом доме. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. В отчете лидер США упоминается как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Причиной недовольства Демократической партии США стали опасения за будущее кампании Байдена. Также отмечается, что и сам президент США негативно отреагировал на доклад, нецензурно выразившись. В документах утверждается, что во время общения со следователями Байден не мог вспомнить дату, когда не стало его сына Бо. Вместе с тем на фоне беспокойства избирателей из-за возраста действующего американского лидера Джо Байдена о готовности исполнять обязанности президента заявила ныне действующий вице-президент Камала Харрис.
В верхушке Демократической партии, согласно различным данным, созрела идея отстранить Байдена от участия в президентской гонке. Но фактически это означает уговорить его снять свою кандидатуру. Состояние здоровья Байдена, естественно, является государственной тайной США, но, по всей видимости, оно ухудшается, и в будущем улучшение вряд ли возможно. Похоже, ситуация весьма плохая - речь идет о необратимых старческих процессах, и тут время работает против Байдена.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг доверия американцев к действующему главе государства крайне низок, отметил эксперт.
«Возможно, это один из худших показателей в американской истории на данном этапе – в начале предвыборной капании. Поэтому если учитывать этот параметр, то можно говорить о том, что больших шансов на победу у Байдена нет. При этом общие настроения даже среди демократов таковы, что Байден слишком стар для участия в президентских выборах – он не соответствует ни внутренним, ни внешним вызовам, которые стоят перед США», — отметил эксперт.
Политическое руководство США прорабатывает различные сценарии снятия Байдена с выборов, подчеркнул Васильев.
«Сценарий номер один – это сценарий 1968 года, сценарий президента Линдона Джонсона. 30 марта 1968 года Джонсон заявил, что не будет участвовать в выборах, не будет добиваться переизбрания, а сосредоточит все свои усилия на выполнении работы президента США. В результате он спокойно досидел до 20 января 1969 года [до момента окончания президентского срока], в то время как кандидаты участвовали в выборах», — рассказал специалист.
Согласно второму сценарию, может быть задействована еще не применявшаяся ранее 25-я поправка к конституции США – она позволяет вице-президенту и кабинету министров отстранить главу государства от исполнения обязанностей, если тот неспособен их выполнять. По словам эксперта, заявление Харрис может быть связано с данной поправкой.
«Сегодня все упирается в нежелание Байдена сдавать свои полномочия и выбывать из президентской гонки. Байден, по всей видимости, хорошо понимает, что если он откажется от переизбрания и будет просто выполнять функции президента, то интерес американской общественности к нему пропадет – на него просто махнут рукой», — сказал Васильев.
Вместе с тем эксперт допустил, что Байдена могут попытаться отстранить от исполнения обязанностей президента, «используя силовой фактор».
«Тут можно вспомнить ситуацию 1974 года, когда президент Ричард Никсон вроде бы как сам подал заявление об отставке, но на самом деле он был принужден к таким действиям своим окружением», - сказал эксперт.
Васильев добавил, что политические перспективы Байдена во многом зависят от результатов голосования по вопросу выделения пакета помощи Украине.
«За ним стоит действующая администрация, может быть, — сам Байден. По все видимости, этот пакет пройдет Сенат США, а вот что касается Палаты представителей, то Майк Джонсон [спикер нижней палаты законодательного органа] уже заявил, что даже не поставит соответствующий вопрос на голосование. Но если этот пакет все-таки удастся протолкнуть через Конгресс, то Байден, может быть, удержится на еще какое-то время. Если же этот пакет не пройдет Конгресс США, то это станет окончательным сигналом, говорящим о том, что Байден – уже недееспособный президент, с которым надо что-то делать», — заключил американист.
В Белом доме ранее отказались от проверки умственных способностей Байдена.