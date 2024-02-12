Карлсон рассказал о своих взглядах
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что не является противником демократов, а также сторонником республиканской партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Карлсон сделал во время Всемирного правительственного форума в Дубае. В ответ на высказывание о том, что журналист является республиканцем и противником демократической партии, Карлсон ответил отказом.
«Это неправда», — коротко ответил он.
Позже журналист добавил, что его политические взгляды выходят за рамки поддержки республиканской партии, и даже он сам не может их точно охарактеризовать. По словам Карлсона, его взгляды «меняются так же быстро, как меняется мир, и они должны меняться, так как меняются факты».
Ранее Карлсон заявил, что президент США Джо Байден находится «не в своем уме».