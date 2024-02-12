Карлсон заявил, что Байден «не в своем уме»

«Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу... И самое удивительное для меня, за восемь дней, которые я провел в Москве, это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете», — заявил Карлсон.