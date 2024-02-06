Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Журналист приехал в Россию в конце прошлой недели.

Карлсон отметил, что намеревается взять интервью у российского лидера потому, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Журналист пояснил, что бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его интервью с Путиным, когда его опубликуют в соцсети X.

По словам Карлсона, его команда сама оплатила поездку в Москву, он ни от кого не брал денег. По словам журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным.