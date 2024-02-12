Фанат Гарри Поттера стал причиной полицейского рейда в британском отеле

«После опросов мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с волшебной палочкой. К счастью, никому из жителей не было причинено никакого вреда, и не было никаких признаков Волан-де-Морт», — сообщили в полиции округа Блаби после инцидента.