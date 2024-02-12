Фанат Гарри Поттера стал причиной полицейского рейда в британском отеле
Вооруженный наряд полиции прибыл в один из отелей британского округа Блаби в графстве Лестершир из-за фаната серии книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что мужчина ходил по отелю с волшебной палочкой, которая является узнаваемым атрибутом из серии книг. Однако кто-то из посетителей отеля принял фанатский сувенир за «большой нож», после чего вызвал наряд полиции.
«После опросов мы быстро установили, что это был фанат Гарри Поттера с волшебной палочкой. К счастью, никому из жителей не было причинено никакого вреда, и не было никаких признаков Волан-де-Морт», — сообщили в полиции округа Блаби после инцидента.
Ранее россиянин получил штраф в 22 миллиона рублей за подделку книг о Гарри Поттере.
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