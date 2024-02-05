Россиянин заплатит более 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Россиянин подделал книги о Гарри Поттере и получил штраф в размере более 22 млн рублей
Мужчина из Кургана попал под суд после того, как напечатал более 43 тысяч экземпляров книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
По версии правоохранителей, 45-летний местный житель без разрешения правообладателя изготовил большое количество книг писателя Джоан Роулинг.
"В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей", – сообщили в прокуратуре.
Права на произведения на момент преступления принадлежали организации из Москвы.
Суд приговорил россиянина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, его обязали выплатить более 22 миллионов рублей.
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