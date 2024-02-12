Эксперт высказался о разногласиях Израиля и США на фоне удара по Рафаху

«Израиль был заинтересован в Египте, поскольку предполагал, что страна откроет границы и примет беженцев, но Каир делать этого не собирается. При этом и воевать с Израилем Египет точно не будет, на разрыв дипотношений не пойдет, и в этом смысле я не думаю, что Израиль волнует охлаждение отношений с Египтом. Мы часто говорим о противостоянии Израиля с арабским миром, с государствами ближневосточного региона, но тут можно напомнить об одном простом факте: ни одна из арабских стран, которая имела какие-то отношения с Израилем до начала войны, до 7 октября, эти отношения еще не разорвала. И Египет здесь – не исключение», — сказал эксперт.