Эксперт высказался о разногласиях Израиля и США на фоне удара по Рафаху
Востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал начало военной операции Армии обороны Израиля в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, а также высказался о связанных с ней разногласиях между Тель-Авивом и Вашингтоном. По словам специалиста, появившиеся между Израилем и США противоречия могут подтолкнуть Тель-Авив к сближению с Россией и Китаем.
Ранее Израиль нанес удары по городу Рафах. Как сообщила Армия обороны Израиля, бойцы атаковали террористические объекты в районе, который находится на границе с Египтом. Палестинцы заявляют о сотнях погибших и пострадавших.
Эксперт напомнил, что в ходе проведенной в Рафахе спецоперации израильские военные освободили из плена двух пожилых заложников, которые были захвачены 7 октября, а также отметил, что Рафах – это последний крупный город в Газе, полностью подконтрольный силам ХАМАС.
Освобождение заложников, видимо, и является основной целью захода израильской армии в Рафах. Об этом говорилось израильским правительством, когда операция только анонсировалась. В Рафахе сосредоточена большая часть заложников, что не удивительно, поскольку там же сосредоточена значительная часть населения сектора Газа: Египет не открыл границы, и люди не могут его покинуть... Целью авиаударов Израиля было отвлечение внимания и ликвидация различных групп боевиков, а бои в городе были связаны с освобождением удерживаемых ХАМАСом заложников.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Говоря об угрозах Египта в адрес Израиля приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе, эксперт отметил, что позиция Каира в настоящее время не очень важна для Тель-Авива.
«Израиль был заинтересован в Египте, поскольку предполагал, что страна откроет границы и примет беженцев, но Каир делать этого не собирается. При этом и воевать с Израилем Египет точно не будет, на разрыв дипотношений не пойдет, и в этом смысле я не думаю, что Израиль волнует охлаждение отношений с Египтом. Мы часто говорим о противостоянии Израиля с арабским миром, с государствами ближневосточного региона, но тут можно напомнить об одном простом факте: ни одна из арабских стран, которая имела какие-то отношения с Израилем до начала войны, до 7 октября, эти отношения еще не разорвала. И Египет здесь – не исключение», — сказал эксперт.
Изменить позицию властей Израиля касательно проведения штурма города Рафах не смог, в том числе, президент США Джо Байден, подчеркнул специалист.
«В ходе вчерашних переговоров Байден требовал от [Биньямина] Нетаньяху не идти на штурм Рафаха, но мы видим, что премьер-министр Израиля сейчас не сильно ориентируется на его мнение, что удивительно, однако это является очередным показателем полного провала политики Белого Дома на Ближнем Востоке», — отметил Каргин.
По словам специалиста, в обозримой перспективе может произойти «разворот Израиля в сторону Китая и России».
«Я допускаю такой сценарий на фоне начинающегося конфликта межу Израилем и США. Недавно в СМИ появились публикации о том, что в администрации Байдена более не рассматривают Нетаньяху как продуктивного партнера, который прислушивается ко мнению США. Отмечалось, что он вышел из-под контроля Вашингтона. Но это не удивительно, напомню: сперва США дали «зеленый свет» Израилю [на ведение боевых действий], а потом решили включить «красный». Но так это не работает. В израильском обществе происходят свои внутренние процессы, на которые ориентируются власти страны. Это общество требует освобождения заложников, причем не ценой уничтожения собственного государства (это то, чего добивается ХАМАС), а благодаря военным действиям. Это и старается делать Нетаньяху», — заключил собеседник.
МИД Турции ранее призвал международное сообщество и в особенности СБ ООН принять меры в отношении действий Израиля в Рафахе.