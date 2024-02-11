Египет пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем

Египет угрожает приостановить мирный договор с Тель-Авивом, если израильские войска вторгнутся в Рафах — густонаселенный приграничный город Газы. Об этом сообщает AP со ссылкой на двух египетских чиновников и западного дипломата.

Угроза приостановить действие мирного договора прозвучала из Египта после заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он сказал, что отправка войск в Рафах необходима для победы в войне против ХАМАС.

Три чиновника подтвердили угрозы Египта, выступая на условиях анонимности, поскольку они «не уполномочены информировать журналистов о деликатных переговорах».

Катар и Саудовская Аравия также предупредили о серьезных последствиях, если Израиль вторгнется в Рафах.

Прозвучали предупреждения и из ЕС.

«Израильское наступление на Рафах приведет к неописуемой гуманитарной катастрофе и серьезной напряженности в отношениях с Египтом», — написал в соцсети X глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Белый дом, который поставляет оружие Израилю и «защищает его от международных призывов к прекращению огня», также предостерег Нетаньяху от наземной операции в Рафахе. В США заявили, что это будет катастрофой для гражданского населения.

Египет опасается массового притока сотен тысяч палестинских беженцев, которым Тель-Авив может не разрешить вернуться в оккупированную Газу.

Кроме того, наземная операция в Рафахе может привести к закрытию КПП, перерезав единственный путь доставки продуктов питания и медикаментов.

Более половины населения Газы (2,3 миллиона человек), бежали в Рафах, спасаясь от боевых действий. Они ютятся в палаточных лагерях и убежищах, находящихся под управлением ООН.