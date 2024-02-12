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Бесконечные танцы: яркие кадры карнавала в Рио-де-Жанейро

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В Бразилии начался знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро. В этом году мероприятие проходит с 9 по 14 февраля.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самба. В танцевальном соревновании, которое проходит на 700-метровой аллее "Самбадром", принимают участие 12 разных школ самба. От каждой школы в шествии принимают участие более 1000 человек. Каждый из танцоров облачен в оригинальный костюм и исполняет свою роль в общем танце. Парад открывают представители самой сильной школы, за ней следуют все остальные. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.

Всего же в различных мероприятиях во время карнавала в Рио-де-Жанейро участвуют до 5 миллионов человек.

Кадры самого яркого уличного шоу Южной Америки — в галерее "Рамблера".

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