Бесконечные танцы: яркие кадры карнавала в Рио-де-Жанейро

В Бразилии начался знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро . В этом году мероприятие проходит с 9 по 14 февраля.

Одним из самых узнаваемых шоу карнавала считается шествие танцоров самба. В танцевальном соревновании, которое проходит на 700-метровой аллее "Самбадром", принимают участие 12 разных школ самба. От каждой школы в шествии принимают участие более 1000 человек. Каждый из танцоров облачен в оригинальный костюм и исполняет свою роль в общем танце. Парад открывают представители самой сильной школы, за ней следуют все остальные. После окончания состязаний победители получают внушительный денежный приз.