Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба - не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", - заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

Ранее Блинкен направил главе Киргизии послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Киргизии. Как он считает, лишь небольшая по численности, но "очень громогласная группа" НПО, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители "спекулируют на своих "трудностях" и "гонениях", что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза".

Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют "лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных". "В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет", - подчеркнул Жапаров.

Помимо этого, президент пригласил Блинкена посетить Бишкек, чтобы "воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов Кыргызской Республики".