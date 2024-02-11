В США раскрыли, какую главную задачу поставил Зеленский главкому Сырскому

Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому ВСУ Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне боевых действий и придать конфликту новый фокус. Об этом сообщили в издании CNN.

«Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, назначенным в четверг, чтобы придать конфликту новый фокус <…> Политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — говорится в материале.

Авторы статьи назвали Авдеевку ареной ожесточенных боев, так как российские военные продолжают наступательные действия в регионе.

В материале отметили, что у Сырского плохая репутация из-за Артемовска. «Решение продолжать сражаться перед лицом превосходящей огневой мощи россиян принесло ему репутацию человека, готового нести большие потери среди своих солдат», — подчеркнули авторы статьи.