В Сирии заявили о готовности к войне с Израилем

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала.

При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.