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Сирия заявила о готовности к войне с Израилем

Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

В Сирии заявили о готовности к войне с Израилем
© РИА Новости

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования Израиля и готова к другим войнам», — подчеркнул Фейсал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в эфире сирийского телеканала.

Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить.

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При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.

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