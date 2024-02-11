В Сирии заявили о готовности к войне с Израилем

Сирия заявила о готовности к войне с Израилем
Сирия готова к новым военным конфликтам с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Также его цитирует издание Syria.news. Сирийский представитель МИД считает, что Израиль совместно с США оккупировали часть земель, поэтому в Сирии намерены их освободить.
При этом в начале февраля в Иране отмечали, что им нецелесообразно вступать в прямой конфликт с США. При этом вооруженные иранские силы были приведены в состояние боевой готовности. Еще в начале октября прошлого года началась война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сирия также участвовала в конфликте на стороне Палестины. Тогда израильская армия наносила удары по Сирии.