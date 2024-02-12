Деньги, которые Вашингтон выделяет Украине, принесут большую пользу самим Соединенным Штатам. Об этом заявил сенатор Маркуэйн Маллин в интервью Fox News. По словам политика, для США это вопрос имеет особую важность, так как на данный момент уровень их боеприпасов находится на критическ ником уровне, а в сравнении с Россией Вашингтон за год производит столько 155-миллиметровых снарядов, сколько Москва способна произвести за месяц.

Отмечается, что проект иностранной помощи США включают в себя финансирование Украины для продолжения борьбы с Россией и помощь Израилю для победы над террористами ХАМАС. Сейчас сенаторы на Капитолийском холме занимаются его обсуждением. До этого в минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину.