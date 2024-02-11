Пакет помощи Украине без мер по границе прошел процедурное голосование в Сенате

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел очередное процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для дальнейшего рассмотрения инициативы, предусматривающей выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, требовалась поддержка по меньшей мере 60 законодателей. Согласно итогам голосования, законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Сроки проведения финального голосования по данному законопроекту в верхней палате Конгресса пока не обозначены.