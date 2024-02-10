Посол в Анкаре рассказал о попытках "использовать отношения" с Россией

В Турции отдельные политические деятели пытались привнести тему российско-турецких отношений в политическую игру в ходе предвыборной кампании в мае-июне прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Турции Алексея Ерхова.

Тогда в ходе кампании на выборах президента турецкая оппозиция критиковала власти за неподключение к антироссийским санкциям и продажу недвижимости гражданам РФ, в частности в курортной Анталье. Анкара заявляла, что следует правилам ООН и не намерена подключаться к ограничительным мерам в отношении Москвы.

«В Турции были выборы, за которыми пришлось внимательно следить, особенно тогда, когда отдельные политические деятели пытались привнести тему российско-турецких отношений в, казалось бы, сугубо внутритурецкую политическую игру. Затем в условиях новых назначений в турецких властных структурах нам пришлось перестраивать систему наших контактов с учетом этих изменений», — сказал дипломат.