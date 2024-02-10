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Haber Global: Турция выступит в суде ООН по делу Израиля 26 февраля

Турция 26 февраля выступит в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) на процессе против Израиля. Об этом сообщает Haber Global. По информации источника, выступление коснется "правовых последствий действий Израиля на оккупированных территориях Палестины".

Haber Global: Турция выступит в суде ООН по делу Израиля
© РИА Новости

Кто представит Турцию в суде, не уточняется.

4 февраля газета Sabah сообщила, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя "политическое и военное присутствие" в регионе. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.

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Он призвал мировое сообщество поддержать усилия к постоянному прекращению огня на территории палестинского анклава, отметив, что ряд государств поддержали действия Израиля в борьбе с ХАМАС. 10 февраля стало известно, что шеф ЦРУ отправится в Египет на переговоры по заложникам ХАМАС.

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