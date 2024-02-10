Haber Global: Турция выступит в суде ООН по делу Израиля

Турция 26 февраля выступит в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) на процессе против Израиля. Об этом сообщает Haber Global. По информации источника, выступление коснется "правовых последствий действий Израиля на оккупированных территориях Палестины".

Кто представит Турцию в суде, не уточняется.

4 февраля газета Sabah сообщила, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя "политическое и военное присутствие" в регионе. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.