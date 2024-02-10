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Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе

Значительно подорожавшее горючее для агропромышленного сектора Европейского союза из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов фермеров Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.

Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе
© globallookpress.com

По его словам, из-за подорожания горючего и смазочных материалов европейскому агросектору нанесен серьезный ущерб.

«Все, что Евросоюз, желая "наказать" Россию, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению, в том числе с точки зрения экономической целесообразности», — заявил Логвинов.

«Энергетика – один из наиболее ярких примеров», – указал он.

И.о. напомнил, что в рамках ограничительных мер Брюссель ввел запрет на импорт отечественного угля, сырой нефти и нефтепродуктов.

Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах

По информации Евростата, доля российского газа в общем газовом импорте ЕС в третьем квартале 2023 года составила 11,8%. Значительно выросла доля закупаемого европейцами американского сжиженного природного газа.

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