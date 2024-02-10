Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе

Значительно подорожавшее горючее для агропромышленного сектора Европейского союза из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов фермеров Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.

По его словам, из-за подорожания горючего и смазочных материалов европейскому агросектору нанесен серьезный ущерб.

«Все, что Евросоюз, желая "наказать" Россию, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению, в том числе с точки зрения экономической целесообразности», — заявил Логвинов.

«Энергетика – один из наиболее ярких примеров», – указал он.

И.о. напомнил, что в рамках ограничительных мер Брюссель ввел запрет на импорт отечественного угля, сырой нефти и нефтепродуктов.