Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах

Итальянские фермеры в рамках акции протеста проехали колонной из четырёх тракторов по центру Рима.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Украшенные флагами страны тракторы проехали мимо ряда крупных достопримечательностей Рима, привлекая внимание обычных прохожих и стоящих на их пути фотожурналистов.

Данной акцией они призвали власти страны услышать их требования по улучшению состояния аграрной отрасли.