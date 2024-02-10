Журналист Сеймур Херш высказался об интервью Владимира Путина

Журналист отметил интерес, который Такер Карлсон проявлял к теме диверсии на газопроводах «Северный поток», однако отказался комментировать эту часть беседы. Путин в интервью заявил, что всему мировому сообществу понятно , что именно произошло с российскими газопроводами, поэтому Москва не делится собственными свидетельствами о диверсии.

Ранее в рамках «Итогов года-2023» Путин выразил мнение о том, что за взрывами на трубопроводах стоят американцы, допустив, что диверсию могли осуществить представители других стран, но с подачи официального Вашингтона. Ранее сообщалось, что интервью Путина в соцсети Х посмотрели уже более 150 миллионов человек, более восьми миллионов следили за беседой в YouTube.