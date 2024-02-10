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Журналист Сеймур Херш высказался об интервью Владимира Путина

Известный журналист из США Сеймур Херш заявил, что смотрел большое интервью Владимира Путина своему коллеге Такеру Карлсону.

Журналист Сеймур Херш высказался об интервью Владимира Путина
© Гавриил Григоров, POOL, РИА Новости

«Я, конечно, посмотрел интервью», - сказал он РИА Новости.

Журналист отметил интерес, который Такер Карлсон проявлял к теме диверсии на газопроводах «Северный поток», однако отказался комментировать эту часть беседы. Путин в интервью заявил, что всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими газопроводами, поэтому Москва не делится собственными свидетельствами о диверсии.

Ранее в рамках «Итогов года-2023» Путин выразил мнение о том, что за взрывами на трубопроводах стоят американцы, допустив, что диверсию могли осуществить представители других стран, но с подачи официального Вашингтона. Ранее сообщалось, что интервью Путина в соцсети Х посмотрели уже более 150 миллионов человек, более восьми миллионов следили за беседой в YouTube.

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