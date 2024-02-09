Стала известна реакция папы римского на интервью Путина Карлсону

"Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Папа призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны быть обсуждены уже за столом переговоров. Только через стол переговоров можно прийти к желаемым результатам", - сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом. ТАСС