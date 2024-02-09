Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором рассказал о новых перестановках в руководстве ВСУ — начальник Генштаба Сергей Шаптала был уволен, на его место назначен Анатолий Баргилевич. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее Баргилевич командовал силами территориальной обороны. Зеленский также добавил, что принял это решение по предложению нового главкома ВСУ Александра Сырского.

«Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — рассказал он.