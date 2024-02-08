Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил о назначении на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Александр Сырский исполнял обязанности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пока неизвестно, кто займет его предыдущую должность. Кроме того, в 2020 году он получил звание генерал-полковника.