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Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский

Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил о назначении на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский назначил нового главкома ВСУ
© globallookpress.com

Ранее Александр Сырский исполнял обязанности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пока неизвестно, кто займет его предыдущую должность. Кроме того, в 2020 году он получил звание генерал-полковника.

Умеров сообщил об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ

Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о том, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку.

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